Более 1,8 миллиона избирателей насчитали в Иркутской области. В пресс-службе избирательной компании сообщили КП-Иркутск о том, что такие данные стали известны 1 января 2026 года.
— Иркутск лидирует по числу избирателей с 450 031 человеком. За ним следуют Ангарский городской округ со 175 463 избирателями и Братск, где зарегистрировано 160 020 человек — уточняется в статистике.
Наименьшее количество избирателей зарегистрировано в Катангском районе — 2 625 человек, а также в Мамско-Чуйском районе — 2 984 человека. В соответствии с законом, численность избирателей уточняется дважды в год: 1 января и 1 июля.
