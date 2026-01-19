Российских туристов предупредили о суровых законах Таиланда

Среди прочего, в Таиланде жестко регламентируются правила, касающиеся королевской семьи. В связи с этим любые шутки и неуважительные комментарии в ее адрес, в том числе в социальных сетях, недопустимы. Запрещается даже мять и ронять купюры с изображением монарха на землю. Такие действия могут расцениваться как неуважение, а в качестве наказания грозит тюремный срок.