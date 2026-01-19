Ричмонд
Российских туристов предупредили о суровых законах Таиланда

В Таиланде жестко регламентируются правила, касающиеся королевской семьи.

Источник: Комсомольская правда

Россиян предупредили о суровых законах и правилах Таиланда, нарушение которых может повлечь за собой серьезные последствия. Об этом пишет Lenta.ru.

Среди прочего, в Таиланде жестко регламентируются правила, касающиеся королевской семьи. В связи с этим любые шутки и неуважительные комментарии в ее адрес, в том числе в социальных сетях, недопустимы. Запрещается даже мять и ронять купюры с изображением монарха на землю. Такие действия могут расцениваться как неуважение, а в качестве наказания грозит тюремный срок.

Еще один серьезный запрет связан со сбором кораллов и кормлением рыб. За такие нарушения экологического закона и вмешательство в экосистему также предусмотрено наказание.

Кроме того, туристам необходимо следить за своим внешним видом. Согласно правилам, мужчины с голым торсом на улице и загорающие топлес девушки могут получить штраф. Вдобавок наказание предусмотрено за ввоз, хранение и курение вейпов.

Ранее посол РФ в Таиланде Евгений Томихин в интервью KP.RU назвал главную ошибку российских туристов. По его словам, россияне совершают ошибку, отказываясь от оформления полисов медицинского страхования для поездок за границу.