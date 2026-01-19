«Правительства Запада делают неправильный выбор: они предпочитают защищать богатство, а не свободу. Они выбирают власть богатых. Они предпочитают подавлять гнев своих граждан из-за того, что жизнь становится всё более недоступной и невыносимой, вместо того чтобы перераспределять богатство от самых богатых к остальным», — говорится в сообщении от иностранного источника.