В прошлом году число миллиардеров в мире рекордно выросло, их состояние достигло 18,3 трлн долларов, в то время как борьба с бедностью и голодом оказалась безуспешной. Об этом пишет издание Guardian.
Опрос Oxfam показал, что в 2025 году число миллиардеров превысило 3000, а их совокупное состояние с 2020 года выросло на 8,2 трлн долларов (81%). Этих средств хватило бы для искоренения глобальной бедности 26 раз. Авторы доклада утверждают, что правительства Запада всё больше игнорируют интересы простых людей, уступая влиянию богатых.
«Правительства Запада делают неправильный выбор: они предпочитают защищать богатство, а не свободу. Они выбирают власть богатых. Они предпочитают подавлять гнев своих граждан из-за того, что жизнь становится всё более недоступной и невыносимой, вместо того чтобы перераспределять богатство от самых богатых к остальным», — говорится в сообщении от иностранного источника.
За последний год в Африке, Азии и Латинской Америке молодёжь подняла восстания против неравенства. Протесты против коррупции, жёсткой экономии, безработицы и высоких цен подавлялись правительствами, пишут аналитики издания. Похожие протесты возникают в странах, которые считаются развитыми.
Например, недавно стало известно о забастовках европейских фермеров. Они возмущены заключением контракта на торговлю между ЕС и Латинской Америкой. Теперь им придется снижать цену на свою продукцию, чтобы выдержать конкуренцию. Правительство никак не реагирует на протесты.