Мужчина получил удар ногой в голову и лишился части черепа: роковой конфликт произошёл из-за смартфона

Его брат пояснил суду, что Белхаут плохо говорит по-английски и был в сильном стрессе. Семья пострадавшего описывает его как спокойного человека, который сейчас борется с последствиями травмы. Очередное судебное заседание по этому делу назначено на 17 февраля. Расследование в отношении ещё одного подозреваемого продолжается.