Мужчина получил удар ногой в голову и лишился части черепа: роковой конфликт произошёл из-за смартфона

В Сиднее молодой человек получил тяжёлое повреждение черепа в результате конфликта из-за смартфона. Это произошло в ночной драке, о чём сообщает Daily Mail со ссылкой на материалы полиции.
Инцидент случился в сентябре прошлого года возле площади Уорлд-сквер. По версии следствия, 20-летний Фрэнсис Уилсон выхватил телефон у другого участника ссоры, что привело к потасовке.
В ходе драки обвиняемый, Исмаил Белхаут, повалил Уилсона на землю. После этого пострадавшему нанесли удар ногой в голову, и он ударился черепом о тротуар.
В результате Уилсон получил сложнейшую черепно-мозговую травму и потерял часть черепа. Сейчас он проходит длительную реабилитацию, заново учась простым бытовым навыкам.
Обвиняемому Белхауту предъявлено обвинение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Ранее суд отпустил его под строгий залог с ежедневной отметкой в полиции.
Его брат пояснил суду, что Белхаут плохо говорит по-английски и был в сильном стрессе. Семья пострадавшего описывает его как спокойного человека, который сейчас борется с последствиями травмы. Очередное судебное заседание по этому делу назначено на 17 февраля. Расследование в отношении ещё одного подозреваемого продолжается.
Ранее в Новосибирской области мужчине проломили череп в момент, когда он шел в магазин за продуктами для дочери. Пострадавший признался, что мало чего помнит, но очевидцы рассказали — на него напал неизвестный с железной трубой и ударил по голове.