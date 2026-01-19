Более миллиона нижегородцев протестируют на ВИЧ в 2026 году

Нижегородцам напомнили, что на первых стадиях ВИЧ протекает бессимптомно, поэтому тестирование рекомендовано всем гражданам. Явными поводами для обследования на инфекцию является повышенная температура более месяца, увеличение лимфоузлов, длительная диарея, потеря массы тела и затяжная пневмония, анемия и цитопения. Также в группу риска попадают больные гнойно-бактериальными или паразитарными заболеваниями, сепсисом, энцефалитом и слабоумием, волосистой лейкоплакией языка и пиодермией. Кроме того, у женщин с ВИЧ могут возникнуть хронические заболевания репродуктивной системы с неясным происхождением.