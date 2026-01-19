Более миллиона нижегородцев протестируют на ВИЧ в 2026 году

На 37% увеличился целевой показатель стратегии по охвату медосвидетельствованием на ВИЧ-инфекцию в Нижегородской области. Всего в 2026 году планируют протестировать более миллиона нижегородцев. Об этом сообщает главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
За текущий год специалисты нижегородского центра борьбы со СПИД планируют обследовать более 800 тысяч взрослых и около 200 тысяч детей и подростков. Пройти тест можно абсолютно бесплатно в поликлинике, СПИД-центре или мобильной лаборатории.
Нижегородцам напомнили, что на первых стадиях ВИЧ протекает бессимптомно, поэтому тестирование рекомендовано всем гражданам. Явными поводами для обследования на инфекцию является повышенная температура более месяца, увеличение лимфоузлов, длительная диарея, потеря массы тела и затяжная пневмония, анемия и цитопения. Также в группу риска попадают больные гнойно-бактериальными или паразитарными заболеваниями, сепсисом, энцефалитом и слабоумием, волосистой лейкоплакией языка и пиодермией. Кроме того, у женщин с ВИЧ могут возникнуть хронические заболевания репродуктивной системы с неясным происхождением.
