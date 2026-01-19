Ричмонд
Министр труда и соцзащиты оценил тренд отложить рождение детей ради карьеры

Новый глава Минтруда оценил тренд отложить рождение детей ради карьеры.

Источник: Комсомольская правда

Новый министр труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович оценил тренд отложить рождение детей ради карьеры, сообщил «Беларусь 1».

Так, Лобович высказался о том, что материальный стимул или материальная часть не должны быть во главе угла в вопросе стимулирования роста числа больших семей в Беларуси. При этом министр оценил тренд отложить рождение детей для построения карьеры.

— Кто-то хочет сделать карьеру и откладывает на потом создание семьи, рождение детей. Наверное, это не совсем правильно, потому что все-таки крепкая семья, крепкий тыл — это залог самореализации человека, — уверен он.

Глава Минтруда добавил, что в этом вопросе государство, как партнер, всегда готово подставить плечо для семей в плане обеспечения пособием при рождении детей, выплатой пособия по уходу за ребенком, помощью в решении жилищных вопросов.

— Поэтому должна быть самореализация человека через создание семьи, воспитание детей, — заключил министр.

Еще новый глава Минтруда анонсировал новые гибкие формы занятости в Беларуси.

Напомним, на минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко назначил замглаву КГК министром труда и соцзащиты. При этом глава страны также решил, что будет с экс-главой Минтруда и соцзащиты Наталией Павлюченко.

А еще Минтруда сказало, что 2,5 млн рублей собрали для белорусских пенсионеров.

