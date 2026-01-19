Ричмонд
В Иркутской области стартовал конкурс «Феи в белых халатах 2026»

Участие в фотоконкурсе могут принять сотрудницы медучреждений Приангарья.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области начался конкурс «Феи в белых халатах 2026». Участвовать в нём могут все сотрудницы медицинских учреждений региона.

Для этого нужно отправить свою фотографию в белом халате и небольшой рассказ о себе. Необходимо указать имя, фамилию, должность, место работы, а также написать о своей профессии, увлечениях и достижениях.

Победительниц определят читатели путём открытого голосования. Трём финалисткам, набравшим больше всего голосов, вручат дипломы и подарки на торжественной церемонии в рамках проекта «Клиника года — 2026». Их фотографии и истории опубликуют в газете «Комсомольская правда» и на нашем сайте irk.kp.ru.