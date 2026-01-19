Покровские ворота в ностальгию

Аркадий Велюров строен и не блистает лысиной — Антон Семкин вполне еще «ше-велюрен» и строен, как рогоз, а в Алисе Витальевне, сыгранной Татьяной Городецкой, куда больше огня, чем было царственности и томности в Софье Пилявской. И все в целом в новой постановке — не иное по смыслу, но другое по форме и некоторым акцентам прочтения, да и хорошо, что так — гениальный фильм останется собой, а спектакль станет отрадой и живым кормом для ностальгии жителей 21 века.