Покровские ворота в ностальгию

Правда, и они как будто наелись диких яблок — такие кислые лица. И вот случился прямо-таки вызов. На афише Театра на Юго-Западе с 19 декабря означены «Покровские ворота» в постановке заслуженного артиста РФ Олега Леушина. С новым успехом, юго-западники!
Олег Леушин — человек обаятельный и для интеллигента неожиданно смелый: ставить «Покровские ворота» едва ли не труднее, чем даже классику-классику. Леушинские «Покровские ворота» не отходят от смыслов, заложенных в пьесу Зориным, а в каком-то смысле дополняют их, чуть раздвигая временные рамки нашей ностальгии по прошлому. Леонид Зорин тосковал по 1950-м, кто-то — по 1960-м и 1970-м, и уже есть те, кто с ностальгией вспоминает миллениум. И это расширение ощущаешь кожей.
Нет, вы не встретите тут реинкарнации молодого Олега Меньшикова, клонов Леонида Броневого или Леонида Равиковича: Костик Егора Кучкарова — тоже яркий и шумный, но другой, и Хоботов Сергея Климова — тоже трогательно-незащищенный и тоже при этом иной, и Маргарита Павловна стала более откровенно хищной в исполнении Ксении Ефремовой.
Аркадий Велюров строен и не блистает лысиной — Антон Семкин вполне еще «ше-велюрен» и строен, как рогоз, а в Алисе Витальевне, сыгранной Татьяной Городецкой, куда больше огня, чем было царственности и томности в Софье Пилявской. И все в целом в новой постановке — не иное по смыслу, но другое по форме и некоторым акцентам прочтения, да и хорошо, что так — гениальный фильм останется собой, а спектакль станет отрадой и живым кормом для ностальгии жителей 21 века.
Леушин не побоялся неизбежных сравнений с картиной, ну или так боялся, что впал в отчаянный героизм: «А-а-а, была не была!». И победил. Придя на спектакль, не совершайте главной ошибки — ничего и никого не сравнивайте. Просто насладитесь спектаклем с элементами мюзикла, симпатичными спецэффектами и даже ощущением вдруг появившегося на сцене льда.
В небольшом и уютном пространстве Театра на Юго-Западе дотянуться до сцены просто: она на расстоянии вытянутой руки. Так же близко к нам и наше прошлое, что ощущаешь тут, как нигде. Два часа удовольствия, смеха, неожиданного щипания в носу — гарантированы. Отличный подарок зрителям под Новый год.