«Уже успел сделать подкоп»: В Иркутской области задержали мужчину во время подготовки к теракту

Сотрудниками МВД совместно с ФСБ в Иркутской области задержан мужчина, который подозревается в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«К моменту появления оперативников злоумышленник уже успел сделать подкоп. Заметив их, он попытался скрыться в лесном массиве. Однако это ему не удалось», — уточнила представитель ведомства.
В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 205 УК РФ. Санкция статья предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы до 20 лет.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России во взаимодействии с МВД пресекли противоправную деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеры, финансовые кошельки и банковские счета, используемые, в том числе для диверсионной и террористической деятельности.
До этого в Приморском крае мужчина задержан за контакт с украинской организацией, которая на территории России признана террористической.