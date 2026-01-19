«Уже успел сделать подкоп»: В Иркутской области задержали мужчину во время подготовки к теракту

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России во взаимодействии с МВД пресекли противоправную деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеры, финансовые кошельки и банковские счета, используемые, в том числе для диверсионной и террористической деятельности.