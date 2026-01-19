Авиакомпании получат только 15 новых отечественных самолетов из 900 необходимых

Российские авиакомпании активно заинтересованы в отечественных самолетах, но массовое производство пока не начато. На сегодняшний день поступило около 900 заявок на новые машины, и на первом месте по количеству заявок находится «Аэрофлот». Когда дойдет очередь до других авиакомпаний, прогнозов пока нет, возможно, нескоро. Об этом сообщила представитель авиакомпании «Уральские авиалинии» Марианна Галагура.