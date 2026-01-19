Ричмонд
Авиакомпании получат только 15 новых отечественных самолетов из 900 необходимых

В 2026 году российские авиакомпании получат три новых отечественных самолета Ил-114−300 и двенадцать машин SJ-100.

Источник: Freepik

Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Сертификация SJ-100 планируется в первом полугодии 2026 года, чтобы передать авиакомпаниям двенадцать готовых машин в течение года. Также идет процесс сертификации среднемагистральных самолетов МС-21, и планируется начать их серийное производство до конца года, хотя количество машин пока не уточняется.

В конце декабря 2025 года Росавиация выдала свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции модернизированного самолета Ту-214, что позволило начать его серийное производство.

Российские авиакомпании активно заинтересованы в отечественных самолетах, но массовое производство пока не начато. На сегодняшний день поступило около 900 заявок на новые машины, и на первом месте по количеству заявок находится «Аэрофлот». Когда дойдет очередь до других авиакомпаний, прогнозов пока нет, возможно, нескоро. Об этом сообщила представитель авиакомпании «Уральские авиалинии» Марианна Галагура.