И что-то мне подсказывает, что связано это с условиями взросления. Помню из своего детства, например, что мама часто совершала покупки не потому, что надо, а про запас, чтобы было — ее молодость прошла в эпоху дефицита, и страх, мол, потом надо будет, а не достанешь, сохранился надолго. Но зумеры ведь, наоборот, росли уже в период перепроизводства. В магазинах всегда можно было найти все, что душе угодно, а выбор огромен. Потому-то и нет такого стремления владеть, покупать, удовлетворять все импульсивные хотелки, ведь любая вещь или услуга перестала быть желанной диковинкой. Отсюда и равнодушие, стремление осознанно распоряжаться деньгами и не привязываться к материальному — в конце концов, это ведь вещи служат нам, а не мы им. Ведь в нашей жизни есть множество других удовольствий и источников положительных эмоций кроме шопинга.