Вещи служат нам, а не мы им

В эти категории попасть может все что угодно — от импульсивных покупок косметики до регулярной чашки кофе с собой или подписки на стриминговые сервисы. Судя по результатам маркетинговых исследований крупных агентств, 31 процент россиян стараются рационально относиться к покупкам и планировать траты. Конечно, может показаться, что виной всему рост цен и стремление затянуть пояса, но дело совсем не в этом. Эксперты связывают появление таких списков с общим трендом разумного потребления — устав от забитых полок в шкафах, мы просто стали стремиться приобретать вещи, которые действительно будем использовать, а не только перекладывать с места на место во время генеральной уборки.
В России эта тенденция стремительно набирает обороты, и больше всего этим увлечены зумеры (люди 1997−2012 годов рождения), хотя постепенно старшее поколение начинает разделять их подход. Логика проста — если вещь не используется регулярно, то от нее можно избавиться без сожаления, а если нет в чем-то острой необходимости, то приобретать это и вовсе не нужно.
Люксовые бренды, как, впрочем, и компании, нацеленные на «быструю моду», озабочены не на шутку: новое поколение покупателей не заставишь переплачивать за раскрученный бренд — им просто нужно хорошее качество, да и не уговоришь приобрести яркую, но одноразовую вещичку, ведь они предпочитают универсальный гардероб, где все со всем сочетается и долго служит.
И что-то мне подсказывает, что связано это с условиями взросления. Помню из своего детства, например, что мама часто совершала покупки не потому, что надо, а про запас, чтобы было — ее молодость прошла в эпоху дефицита, и страх, мол, потом надо будет, а не достанешь, сохранился надолго. Но зумеры ведь, наоборот, росли уже в период перепроизводства. В магазинах всегда можно было найти все, что душе угодно, а выбор огромен. Потому-то и нет такого стремления владеть, покупать, удовлетворять все импульсивные хотелки, ведь любая вещь или услуга перестала быть желанной диковинкой. Отсюда и равнодушие, стремление осознанно распоряжаться деньгами и не привязываться к материальному — в конце концов, это ведь вещи служат нам, а не мы им. Ведь в нашей жизни есть множество других удовольствий и источников положительных эмоций кроме шопинга.