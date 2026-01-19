Турецких пауков обнаружили ученые в Краснодарском крае

«В прошлом году мы впервые описали самку этого вида. Она была обнаружена в лесной зоне Краснодарского края. Размер ее около 3.00 мм, окраска темнее, чем у самца, на брюшке есть хорошо выраженный светлый рисунок. Паук Крифоэка талери заселяет низкогорные и среднегорные леса южного Причерноморья и Кавказа. Мы подтвердили обитание этого вида на Кавказе. Вид безопасен для человека», — говорится в сообщении.