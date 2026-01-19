Ричмонд
Турпоток в Узбекистан вырос на 46,8% в 2025 году

В 2025 году турпоток в Узбекистан составил 11,7 млн человек. Показатель за год вырос на 46,8%, передает Нацкомстат.

Источник: Курсив

Основной поток туристов сформировали страны Центральной Азии. Лидером стала Кыргызская Республика — 3,3 млн человек.

За ней следуют Таджикистан и Казахстан — по 2,7 млн туристов. Число российских туристов — около 1 млн человек.

Среди других направлений заметный турпоток зафиксирован из Афганистана — 476,7 тыс., Туркменистана — 370 тыс. и Китая — 278,9 тыс.

Число туристов из Турции составило 174,9 тыс. человек, Индии — 80,8 тыс., Южной Кореи — 46,3 тыс.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что доля туризма в ВВП Узбекистана вырастет до 7% к 2030 году.