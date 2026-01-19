Турпоток в Узбекистан вырос на 46,8% в 2025 году

Основной поток туристов сформировали страны Центральной Азии. Лидером стала Кыргызская Республика — 3,3 млн человек.
За ней следуют Таджикистан и Казахстан — по 2,7 млн туристов. Число российских туристов — около 1 млн человек.
Среди других направлений заметный турпоток зафиксирован из Афганистана — 476,7 тыс., Туркменистана — 370 тыс. и Китая — 278,9 тыс.
Число туристов из Турции составило 174,9 тыс. человек, Индии — 80,8 тыс., Южной Кореи — 46,3 тыс.
