Трамп перешел к шантажу: больше ни одной мысли о мире без награды

Президент США Дональд Трамп перешел к настоящему шантажу. Он заявил, что больше не обязан думать о мире. Свое мнение лидер Белого дома направил премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере. Текст письма опубликовал корреспондент PBS News Ник Шифрин.
Трамп заявил, что так как он не получает Нобелевскую премию мира, то больше не будет думать о том, как урегулировать конфликты по всей планете.
«Дорогой Джонас, учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил более 8 войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, хотя он всегда будет преобладать, но теперь я могу думать о том, что хорошо и уместно для Соединенных Штатов Америки», — говорится в сообщении от Трампа к премьеру Норвегии.
Президент США также отметил, что хочет присоединить Гренландию для стратегической безопасности США и защитить остров. Трамп продолжает настаивать, что якобы видит угрозу для Гренландии и Дании со стороны Китая и России. Также он подчеркнул, что сделал для мира и НАТО больше, чем кто-либо другой, и заслуживает эту награду.
При этом в Дании уже заявляли, что не видят угроз со стороны Москвы и Пекина. Кроме того, в Кремле подчеркивали, что не угрожают ЕС и НАТО. Россия думает только о своей обороне.