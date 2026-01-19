В России предложили лишать водительских прав за ксеноновые фары

Россиян могут начать лишать водительских прав за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы. Соответствующее письмо глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин направил главе МВД Владимиру Колокольцеву. Об этом в понедельник, 19 января, сообщили в Telegram-канале Shot.
По словам Шапарина, из-за слишком яркого света многие водители не могут пользоваться зеркалами заднего вида, а другие жалуются на то, что их слепят встречные автомобили. Он отметил, что в связи с этим растет количество ДТП.
Еще одной проблемой, по мнению главы НАС, являются глушители без катализаторов и сажевых фильтров, которые вызывают сильный шум на улицах, а также неприятный запах и выброс вредных газов в атмосферу.
За оба нарушения предусмотрен штраф 500 рублей, однако в НАС считают эту сумму недостаточной. Теперь они предлагают лишать прав за любое использование подобных фар или же поднять штраф до 30 тысяч рублей, передает Shot.
Ранее Роскачество обнаружило опасные канцерогены в автомобильных шинах китайского производства. Исследование затронуло десять моделей шин по ключевому показателю ГОСТа — процентному содержанию «водородов области залива». Могут ли шины быть опасными, насколько это вредно и кто получает ущерб — человек или природа, «Вечерней Москве» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.