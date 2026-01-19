С 2026 года омские самозанятые могут обеспечить себе оплату больничного

Самозанятый может изменить ранее выбранную страховую сумму. Но сделать это можно не ранее чем через 12 календарных месяцев непрерывной уплаты страховых взносов. К примеру, если гражданин решил застраховаться с января 2026 года и выбрал сумму в 35 тысяч рублей, то перейти на более высокий тариф сможет только в январе 2027 года.