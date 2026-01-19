С 2026 года омские самозанятые могут обеспечить себе оплату больничного

Омское отделение СФР сообщило, что с 1 января 2026 года введен новый порядок добровольного страхования самозанятых (в том числе индивидуальных предпринимателей) на случай нетрудоспособности и болезни. Нововведение носит экспериментальный статус, проводиться эксперимент по всей России будет по 31 декабря 2028 года.
Если у самозанятого или есть, или нет статуса индивидуального предпринимателя, он сможет добровольно уплачивать за себя страховые взносы на обязательное соцстрахование. В таком случае он является застрахованным лицом и имеет право получать пособие по временной нетрудоспособности.
То есть принять участие в эксперименте смогут самозанятые граждане как со статусом индивидуального предпринимателя, так и без него.
Чтобы самозанятым застраховаться, им нужно подать заявление в клиентскую службу Отделения СФР по Омской области. Сделать это можно как письменно, так и в электронной форме через «Госуслуги» и даже с помощью мобильного приложения «Мой налог». Срок подачи заявлений — до 30 сентября 2027 года включительно.
Размер страховой суммы самозанятый выбирает сам, 35 или 50 тысяч рублей. Этот выбор нужно указать в заявлении, которое подается в региональное Отделение СФР.
Тариф страхового взноса составит 3,84% от страховой суммы. Ежемесячный размер взносов в зависимости от выбранного варианта составит:
— 1344 ₽ (35 000 рублей × 3,84);
— 1920 ₽ (50 000 рублей × 3,84).
При повышении МРОТ размеры страховых сумм (35 и 50 тысяч рублей) будут увеличиваться пропорционально повышению МРОТ правительством РФ.
Самозанятый может изменить ранее выбранную страховую сумму. Но сделать это можно не ранее чем через 12 календарных месяцев непрерывной уплаты страховых взносов. К примеру, если гражданин решил застраховаться с января 2026 года и выбрал сумму в 35 тысяч рублей, то перейти на более высокий тариф сможет только в январе 2027 года.
Если остались вопросы на эту тему, любой самозанятый всегда можете обратиться в Региональный контакт-центр СФР по телефону 8 (800) 100 00 01 (звонок бесплатный).
