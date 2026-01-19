Ричмонд
Без прецедентов: тысячи челябинцев окунулись в купелях

В Челябинске в крещенскую ночь более четырёх тысяч горожан искупались в купелях. Об этом в понедельник, 19 января, на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава города Алексей Лошкин.

Источник: Pchela.News

— Омовение прошло без прецедентов, в штатном режиме, — отметил он.

Все пять купелей в городе будут открыты до 16 часов 19 января. В этих местах оборудованы пункты обогрева, дежурят сотрудники МЧС и медики.

Напомним, купели открыты около пляжа «Восточный берег» на озере Первое, в посёлке Сосновка, на улице Красных Казаков и у пляжа «Каспийский берег» на Шершнёвском водохранилище, а также на озере Смолино у гостиничного комплекса «Смолино-Парк» и на пляже «Солнечный берег». А как челябинцы купались в ледяной воде на Крещение, можно посмотреть в фоторепортаже «Пчелы».