На Земле 20 января ожидаются магнитные бури до уровня G4

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Облако плазмы, которым сопровождалась вспышка Х1.9, ударит по Земле в середине дня 20 января, что может спровоцировать магнитные бури, достигающие уровня G4. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.