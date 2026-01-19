На Земле 20 января ожидаются магнитные бури до уровня G4

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Облако плазмы, которым сопровождалась вспышка Х1.9, ударит по Земле в середине дня 20 января, что может спровоцировать магнитные бури, достигающие уровня G4. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Вчерашние ранние данные с коронографа CCOR-1 сегодня были подтверждены основным мировым солнечным коронографом LASCO — произошедшая вспышка X1.95 сопровождалась крупным выбросом плазмы, направленным точно на Землю. Предварительное время прихода плазменного облака — полдень по московскому времени», — говорится в сообщении.
Отмечается, что момент удара по Земле будет сопровождаться сильными геомагнитными возмущениями — до уровня G4. Уточняется, что вероятность магнитных бурь высшего уровня составляет около 10%.
Мощность магнитных бурь измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».