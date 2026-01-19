Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусских биатлонистов окончательно не допустили на Олимпиаду в Италии

Сборная Беларуси по биатлону не выступит на Олимпиаде в Италии.

Источник: Комсомольская правда

Международный союз биатлонистов (IBU) принял окончательное решение по участникам Олимпиады, не допустив атлетов из Беларуси даже в статусе нейтральный спортсменов, пишет pressball.by.

Сообщается, что 18 января IBU опубликовал окончательный список олимпийских квот, в которые включены и по 12 мужчин и женщин тех сборных, которые не попали в двадцатку Кубка наций.

Белорусские стреляющие лыжники отсутствуют в списке квот, и не смогут принять участие в Олимпийских играх-2026 даже в нейтральном статусе. IBU пояснил, что к участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, представляющие федерации-члены: «Союз биатлонистов России и Белорусская федерация биатлона отстранены от членства в IBU в соответствии с решением Конгресса IBU в сентябре 2022 года».

Ранее мы писали, что пять белорусских спортсменок получили лицензии на участие в Олимпиаде-2026.

Кроме того, Арина Соболенко сказала, что произойдет, если мужчина предложит разделить с ней счет в ресторане.