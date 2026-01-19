Белорусских биатлонистов окончательно не допустили на Олимпиаду в Италии

Международный союз биатлонистов (IBU) принял окончательное решение по участникам Олимпиады, не допустив атлетов из Беларуси даже в статусе нейтральный спортсменов, пишет pressball.by.
Сообщается, что 18 января IBU опубликовал окончательный список олимпийских квот, в которые включены и по 12 мужчин и женщин тех сборных, которые не попали в двадцатку Кубка наций.
Белорусские стреляющие лыжники отсутствуют в списке квот, и не смогут принять участие в Олимпийских играх-2026 даже в нейтральном статусе. IBU пояснил, что к участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, представляющие федерации-члены: «Союз биатлонистов России и Белорусская федерация биатлона отстранены от членства в IBU в соответствии с решением Конгресса IBU в сентябре 2022 года».
Ранее мы писали, что пять белорусских спортсменок получили лицензии на участие в Олимпиаде-2026.
