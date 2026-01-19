Вредную для здоровья воду нашли в Нижегородской области

Исследования проводились в период с 23 декабря 2025-го по 15 января 2026 года специалистами химико-токсикологического отдела Нижегородской испытательной лаборатории. Как напомнили в ведомстве, кальций и магний в умеренных количествах необходимы организму, однако их избыток в воде может нанести вред здоровью.