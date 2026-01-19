Ричмонд
Число погибших при сходе поездов на юге Испании выросло до 39 человек

24 пострадавших в результате трагедии с поездами в Испании остаются в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Число погибших в результате масштабного крушения двух высокоскоростных поездов на юге Испании достигло тридцати девяти человек. Об этом со ссылкой на данные экстренных служб сообщило информационное агентство EFE.

По данным источников, близких к расследованию, которые беседовали с агентством EFE, в результате железнодорожной катастрофы в Адемусе (Кордова) погибли 39 человек. 73 человека остаются в больнице, 24 из них в тяжелом состоянии, включая четырех несовершеннолетних.

Трагедия произошла вечером 18 января неподалеку от города Адамус. Поезд, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и врезался во встречный состав.

Второй поезд направлялся из столицы Испании в город Уэльва. В общей сложности в двух составах находилось более четырехсот пассажиров.

Министр транспорта страны Оскар Пуэнте заявил, что число жертв, к сожалению, может еще увеличиться. Он также отметил, что состояние путей после недавнего ремонта было отличным.

Это обстоятельство, по мнению министра, делает произошедшую аварию крайне странной. Движение по высокоскоростной линии Мадрид — Андалусия сейчас полностью приостановлено.