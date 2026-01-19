Из-за аномальных морозов иркутский приют «К-9» нуждается в помощи

Также нужны большие одеяла и брезентовые пологи для уличных вольеров, а также старые одеяла для будок. Приют принимает и списанные одеяла из организаций. На период холодов венков и собак с короткой шерстью перевели в тёплые помещения, однако их не хватает для всех питомцев. Многие до сих пор живут в вольерах на улице.