Из-за аномальных морозов иркутский приют «К-9» нуждается в помощи. При 40-градусных температурах в ночные часы собакам необходимо усиленное питание. Животных приходится кормить двойной нормой каждый день.
— В приюте готовы принять любые продукты питания, включая хлеб, консервы, сухой корм и мясо-костные изделия для бульона, — сообщили волонтеры питомника в социальных сетях.
Также нужны большие одеяла и брезентовые пологи для уличных вольеров, а также старые одеяла для будок. Приют принимает и списанные одеяла из организаций. На период холодов венков и собак с короткой шерстью перевели в тёплые помещения, однако их не хватает для всех питомцев. Многие до сих пор живут в вольерах на улице.