В ХМАО объявлена актировка для школьников второй смены

В ХМАО отменены занятия школьников второй смены.
В ХМАО 19 января отменены занятия для школьников второй смены. Информация размещена на портале «Госуслуг». На момент объявления актировки температура воздуха составила от −27 до −30 градусов.
Актированный день для школьников объявлен для учеников начальных и средних классов. Дома остаются ученики следующих поселений:
с 1-го по 4-й класс — Мегион, Лангепас, Нижневартовск, Ваховск, Чехломей, Охтеурье, Ларьяк, Локосово, Солнечный, Барсово, Белый Яр, Радужный, Новоаганск, Варьеган, Когалым, Покачи, Ульт-Ягун, Русскинская, Тром-Аган, Федоровский, Аган, Нижнесортымский, Теги, Ванзетур, Щайтанка, Березово, Ванзеват, Полноват, Покур, Зайцева Речка, Излучинск, Большетархово, Вата.с 1-го по 8-й класс — Сургут, Корлики, Сосновка, Сорум, Казым, Лыхма, Белоярский, Верхнеказымский.