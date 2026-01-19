8-летнего мальчика из Башкирии сбила машина: ему пришлось пережить серьезную операцию

В Гафурийском районе Башкирии восьмилетний ребенок получил травму в результате наезда автомобиля. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Пострадавшего доставили в городскую больницу Стерлитамака. Специалисты уже провели операцию по репозиции (сопоставлению) костных отломков и надежно зафиксировали их.
По словам министра, на данный момент состояние маленького пациента оценивается как средней тяжести, но стабильное. Мальчик продолжает лечение в педиатрическом отделении больницы под наблюдением врачей.
