8-летнего мальчика из Башкирии сбила машина: ему пришлось пережить серьезную операцию

В Башкирии 8-летний ребенок пострадал из-за наезда автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

В Гафурийском районе Башкирии восьмилетний ребенок получил травму в результате наезда автомобиля. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Пострадавшего доставили в городскую больницу Стерлитамака. Специалисты уже провели операцию по репозиции (сопоставлению) костных отломков и надежно зафиксировали их.

По словам министра, на данный момент состояние маленького пациента оценивается как средней тяжести, но стабильное. Мальчик продолжает лечение в педиатрическом отделении больницы под наблюдением врачей.

