Эксперт Иваненко объяснила, как противостоять «грустному понедельнику»

Не поддаваться «грустному понедельнику» может помочь перезагрузка целей, физическая нагрузка и запланированные радостные события. Об этом в понедельник, 19 января, рассказала кандидат психологических наук, доцент Президентской академии Кристина Иваненко.
— Первое — свет и движение. Короткая дневная прогулка критически важна для регуляции настроения. Второе — перезагрузка целей. Третье — планируйте радость. Внесите в ближайшие недели небольшие, но приятные события, чтобы создать «точки притяжения» радости, — цитирует ее рекомендации ТАСС.
Термином «грустный понедельник» обозначается «наиболее депрессивный день года» — он обычно приходится на третий понедельник января. Его впервые использовал психолог Клиф Арналл, основываясь на метеорологических, психологических и экономических факторах.
