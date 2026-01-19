Россиян предупредили об опасных письмах с «Госуслуг»: мошенники опробовали новую схему обмана

Россиян предупредили о новом способе мошенничества. Аферисты рассылают электронные письма от имени «Госуслуг», чтобы заставить пользователей связаться с ними. Новая схема обмана уже опробована и вовсю используется. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.