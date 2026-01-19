Россиян предупредили об опасных письмах с «Госуслуг»: мошенники опробовали новую схему обмана

Россиян предупредили о новом способе мошенничества. Аферисты рассылают электронные письма от имени «Госуслуг», чтобы заставить пользователей связаться с ними. Новая схема обмана уже опробована и вовсю используется. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
В письмах содержится запрос на обновление адреса электронной почты и указан поддельный номер службы поддержки. Мошенники рассчитывают, что доверчивые пользователи сами позвонят по этому номеру. Таким образом россияне рискуют самостоятельно стать инициаторами аферы с собой.
Злоумышленники создают поддельные сообщения от «Госуслуг», используют имя получателя и советуют не передавать коды из СМС третьим лицам. Вся информация в таких сообщениях обманчива. В МВД напомнили, что уведомления от портала «Госуслуги» приходят только с адреса no-reply@gosuslugi.ru.
Ранее KP.RU сообщил, что мошенники придумали еще один вид обмана. Они предлагают диагностировать «Госуслуги» на предмет взлома, а сами крадут данные доверчивых пользователей.