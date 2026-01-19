Ричмонд
«Выброс солнечной плазмы направляется фронтально к Земле». Ученые сказали о сильных магнитных бурях на 20 января

Ученые предупредили о магнитных бурях на 20 января — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

На Земле ожидаются сильные магнитные бури класса G3/G4, предупредили в Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук белорусов и других жителей Земли.

— Выброс солнечной плазмы спровоцирует ко вторнику на Земле магнитную бурю класса G3/G4, — отметили в лаборатории.

При этом ученые сообщили, что выброс солнечной плазмы направляется фронтально в сторону Земли. Его приход к нашей планете ожидается 20 января. Поэтому на вторник прогнозируются довольно сильные магнитные бури уровня G3/G4.

— Момент удара по Земле будет сопровождаться сильными геомагнитными возмущениями уровня до G4, — указали ученые.

Также в Лаборатории анонсировали возникновение полярных сияний в полушарии.

— В ночь со вторника на среду ожидаются исключительно сильные полярные сияния, — подытожили специалисты.

Тем временем синоптики сказали, что в Беларуси похолодает до −28 на Крещение 19 января: «Антициклон в арктической воздушной массе».

А еще министр труда и соцзащиты оценил тренд отложить рождение детей ради карьеры. Кроме того, новый глава Минтруда анонсировал новые гибкие формы занятости в Беларуси.