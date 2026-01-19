«Выброс солнечной плазмы направляется фронтально к Земле». Ученые сказали о сильных магнитных бурях на 20 января

На Земле ожидаются сильные магнитные бури класса G3/G4, предупредили в Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук белорусов и других жителей Земли.
— Выброс солнечной плазмы спровоцирует ко вторнику на Земле магнитную бурю класса G3/G4, — отметили в лаборатории.
При этом ученые сообщили, что выброс солнечной плазмы направляется фронтально в сторону Земли. Его приход к нашей планете ожидается 20 января. Поэтому на вторник прогнозируются довольно сильные магнитные бури уровня G3/G4.
— Момент удара по Земле будет сопровождаться сильными геомагнитными возмущениями уровня до G4, — указали ученые.
Также в Лаборатории анонсировали возникновение полярных сияний в полушарии.
— В ночь со вторника на среду ожидаются исключительно сильные полярные сияния, — подытожили специалисты.
Тем временем синоптики сказали, что в Беларуси похолодает до −28 на Крещение 19 января: «Антициклон в арктической воздушной массе».
