Верный пёс несколько недель ждал мёртвого хозяина у двери: питомец отказывался от еды и воды, но его спас сосед

В Китае верный пес уже несколько недель ждет хозяина, не зная, что он мертв.

Источник: Комсомольская правда

В Шанхае собака по кличке А Ван несколько недель ждала умершего хозяина у дома, отказываясь от еды. Эта история напомнила многим о легендарном Хатико и вызвала широкий отклик в соцсетях, сообщает SCMP.

Десять лет за псом ухаживал одинокий мужчина по фамилии Гао, который скончался в середине декабря. С тех пор А Ван постоянно находился в коридоре у его двери.

Соседи пытались согреть пса, подкладывая одежду, и предлагали ему воду и корм. Однако животное ничего не ело и убегало при попытках взять его к себе.

6 января собака пропала, что вызвало беспокойство жителей. Они опасались, что ослабший питомец мог уйти, чтобы умереть. А Вана нашли 8 января, спрятавшимся в траве.

Только тогда пса наконец удалось накормить. Позже ветеринар предположил, что собака переживает сильный стресс из-за потери хозяина.

Местный житель по фамилии Хуан, знакомый с псом, изъявил желание взять его к себе. Комитет по делам жильцов поддержал эту идею, чтобы А Ван остался в привычной среде.

Ранее в Дагестане жители спасли кота, который семь лет жил на могиле своего хозяина. Изможденное животное передали ветеринарам, которые начали заниматься здоровьем хвостатого.