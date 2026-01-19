Росстат: в Вологодской области стали меньше пить

Снижение потребления алкоголя отразилось на ключевых показателях здоровья населения. По данным Министерства здравоохранения РФ, за 2025 год в Вологодской области сократилось число смертей в трудоспособном возрасте. В частности, заметно снизилась смертность от болезней системы кровообращения (на 10,4%) и органов пищеварения (на 22,4%). Очень существенно — на 77% — уменьшилось число смертей от токсического поражения печени, а от алкогольной болезни печени — на 51,7%. Резко сократились показатели по случайным отравлениям алкоголем (на 64,7%) и смертям от психических расстройств, связанных с его употреблением (на 76,9%).