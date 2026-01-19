Росстат: в Вологодской области стали меньше пить

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в декабре 2025 года в Вологодской области было зафиксировано снижение потребления алкогольной продукции. Показатель составил 9,61 литра этанола на душу населения, что на 0,23 литра меньше, чем в ноябре. Региону удалось достичь установленного федерального значения (10,05 л/чел) с превышением плана в рамках национального проекта на 4,4%.
Сокращение подтверждают и данные ЕГАИС. За период с 1 января по 31 декабря 2025 года потребление алкоголя в пересчёте на безводный спирт на человека составило 8,19 л/чел. В 2024 году этот показатель был равен 9,5 л/чел, то есть снижение достигло 13,8%. Отдельно стоит отметить потребление пива: в 2025 году оно составило 3 л/чел против 3,47 л/чел в 2024 году, снизившись на 13,5%.
Снижение потребления алкоголя отразилось на ключевых показателях здоровья населения. По данным Министерства здравоохранения РФ, за 2025 год в Вологодской области сократилось число смертей в трудоспособном возрасте. В частности, заметно снизилась смертность от болезней системы кровообращения (на 10,4%) и органов пищеварения (на 22,4%). Очень существенно — на 77% — уменьшилось число смертей от токсического поражения печени, а от алкогольной болезни печени — на 51,7%. Резко сократились показатели по случайным отравлениям алкоголем (на 64,7%) и смертям от психических расстройств, связанных с его употреблением (на 76,9%).
Эти данные дополняют общую положительную демографическую динамику в регионе. Ранее губернатор Георгий Филимонов заявил, что одиннадцатилетний период естественной убыли населения на Вологодчине завершился. В 2025 году впервые за долгое время был зафиксирован положительный баланс между рождаемостью и смертностью.
«Еще в конце прошлого года мы представили первые значимые результаты реализации комплекса мер по народосбережению Вологодской области, а также нашей областной программы “Семья — оплот Русского Севера”. Достигнутые результаты можно по праву считать историческими. Впервые за последние 11 лет мы с вами остановили спад рождаемости», — сказал Георгий Филимонов.
Среди факторов, повлиявших на ситуацию, глава региона назвал рост рождаемости, сокращение числа абортов и работу по снижению доступности алкоголя. «В Вологодской области все 610 алкомаркетов закрыты или перепрофилированы. Понятия “алкомаркет” на территории региона больше не существует», — отметил губернатор.
Таким образом, снижение потребления спиртного является частью комплексных изменений, затрагивающих здравоохранение и демографическую ситуацию в Вологодской области.