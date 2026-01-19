Reuters: Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа отменил визит в ФРГ

В конце прошлого года Ахмед аш-Шараа побывал с визитами в России и Соединенных Штатов Америки. В Москве президент России Владимир Путин обсудил с сирийским лидером вопросы двустороннего сотрудничества. Подчеркивалось, что визит носил официальный характер и был направлен на развитие политических и экономических связей между странами в рамках реструктуризации отношений.