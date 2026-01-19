Reuters: Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа отменил визит в ФРГ

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа отменил свой визит в Германию и встречу с руководством Федеративной Республики Германии. Об этом со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщает Reuters.
Ранее в канцелярии сирийского лидера сообщалось, что поездка в Берлин была запланирована на 20 января.
«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа отменил свой визит в Берлин», — пишут журналисты.
У аш-Шараы, добавило агентство, должны были состояться переговоры с президентом ФРГ Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Фридрихом Мерцом. А также с немецкими предпринимателями.
О том, что стало причиной отмены поездки, не сообщается.
В конце прошлого года Ахмед аш-Шараа побывал с визитами в России и Соединенных Штатов Америки. В Москве президент России Владимир Путин обсудил с сирийским лидером вопросы двустороннего сотрудничества. Подчеркивалось, что визит носил официальный характер и был направлен на развитие политических и экономических связей между странами в рамках реструктуризации отношений.