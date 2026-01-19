Ричмонд
В тюменском селе нашли очаг опасной инфекции

В Тюменской области в селе Большая Ченчерь с 16 января ввели карантин по бешенству. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

Ограничения действуют с 16 января.

«На территории села Большая Ченчерь Казанского округа введен карантин по бешенству животных. С 16 января запрещается проведение ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, отлов зверей для вывоза в зоопарки», — рассказали в инфоцентре.

Ранее URA.RU писало, что также карантин ввели в части села Сладково. Все ограничения действуют с 15 января.