В тюменском селе нашли очаг опасной инфекции

«На территории села Большая Ченчерь Казанского округа введен карантин по бешенству животных. С 16 января запрещается проведение ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, отлов зверей для вывоза в зоопарки», — рассказали в инфоцентре.