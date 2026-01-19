В ХМАО сотрудница ПВЗ украла товаров на 400 тысяч рублей

Ранее девушка состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.
В Белоярском (ХМАО) 19-летняя сотрудница пункта выдачи заказов похитила с маркетплейса более 300 товаров на сумму свыше 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД Югры.
«Девушка установила, что товары с нечитаемыми штрих-кодами в системе числятся как недоставленные и утраченные. Сначала она присваивала такие заказы, а затем стала оформлять покупки через свой аккаунт с оплатой после получения и при приеме умышленно не сканировала штрих-коды», — сообщили в полиции.
По данным ведомства, с ноября 2024 года по конец февраля 2025 года подозреваемая заказывала электронику и бытовую технику, включая телевизор. Хищения выявила служба безопасности маркетплейса.
Девушке предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено в суд.