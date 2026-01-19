В ХМАО сотрудница ПВЗ украла товаров на 400 тысяч рублей

«Девушка установила, что товары с нечитаемыми штрих-кодами в системе числятся как недоставленные и утраченные. Сначала она присваивала такие заказы, а затем стала оформлять покупки через свой аккаунт с оплатой после получения и при приеме умышленно не сканировала штрих-коды», — сообщили в полиции.