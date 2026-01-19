Forbes: В Роскомнадзоре создадут ИИ для блокировки VPN

Роскомнадзор планирует в 2026 году создать и внедрить систему фильтрации интернет-трафика с помощью технологии искусственного интеллекта. По данным Forbes, на эту разработку потратят более 2,2 миллиарда рублей.
Уточняется, что соответствующий документ направили в правительственную комиссию по цифровому развитию. Так, новая разработка будет действовать на базе уже внедренных в сети операторов технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), обеспечивающих фильтрацию по технологии DPI.
Благодаря ТСПУ в России уже ограничили работу более миллиона ресурсов, ежедневно блокируется более пяти тысяч новых адресов.
Эксперты считают, что ИИ поможет увеличить эффективность блокировок и помочь в выявлении запрещенного контента и VPN-сервисов. В Forbes отметили, что внедрение подобных систем также соответствует требованию федеральных ведомств отчитываться по подобным проектам.
Ранее РКН уже обновил настройки технических средств противодействия угрозам для усиления борьбы с VPN. Речь идет о специальном оборудовании, которое РКН устанавливает на сетях операторов связи в России.
В Роскомнадзоре также заявили, что ведомство последовательно вводит ограничения в отношении мессенджера WhatsApp*. Что известно о блокировке — в материале «Вечерней Москвы».
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.