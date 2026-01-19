День Республики Крым, любителей сыра и пингвинов: что отмечают 20 января 2026

20 января в мире отмечают День осведомленности о пингвинах.
20 января в мире отмечают важные и яркие праздники. В России в это время празднуют День Республики Крым, в других странах — День любителей сыра и осведомленности о пингвинах. Православные 20 января отмечают Собор святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Подробнее о праздниках и традициях дня — в материале URA.RU.
Праздники в России 20 января 2026.
День Республики Крым.
Праздник появился в 2009 году.
День Республики Крым — государственный праздник, учрежденный в 2009 году. В 2014 году, сразу после присоединения Крыма к РФ, власти полуострова внесли эту дату в закон «О праздниках и памятных датах в Республике Крым».
Крымский полуостров имеет богатую историю. В первые века нашей эры территория Крыма входила в состав Римской империи. Начиная с VIII века, полуостров оказался разделен между Византийской империей и Хазарским каганатом. В 1478 году Крым перешел под власть Османской империи и превратился в один из ключевых плацдармов для набегов на российские земли.
После русско-турецкой войны 1768−1774 годов, завершившейся победой России, Крым был провозглашен независимым политическим образованием. В 1783 году императрица Екатерина II подписала манифест о включении полуострова в состав Российской империи. В том же году началось возведение портовой крепости Севастополь, впоследствии ставшей основной военно-морской базой Черноморского флота. По итогам очередной русско-турецкой войны 1787−1791 годов за Россией были закреплены территории Северного Причерноморья.
В 1921 году была образована Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика, включенная в состав РСФСР. После окончания Великой Отечественной войны ее статус был понижен до уровня области. В 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев утвердил указ о передаче Крымской области в состав Украинской ССР. В марте 2014 года на полуострове состоялся референдум, по результатам которого, согласно официальным данным, 96% принявших участие в голосовании высказались за вхождение Крыма в состав России.
День делопроизводственной службы МВД России.
Это подразделения является ключевым звеном в работе МВД.
Дата приурочена к созданию в 1803 году первых специализированных подразделений, занимавшихся организацией работы с документами в структурах внутренних дел Российской империи. Сегодня эти подразделения МВД остаются ключевым звеном в обеспечении бесперебойной деятельности ведомства, осуществляя ведение документооборота, контроль исполнения принятых решений и поручений, а также обеспечивая защиту служебной информации.
Международные праздники 20 января 2026.
Всемирный день любителей сыра.
Сейчас существует множество видов сыра.
Праздник появился в начале 2000‑х годов по инициативе Международной ассоциации сыроделов. Его основная задача — способствовать популяризации сыра, а также повышению осведомленности о технологиях его производства и существующем ассортименте.
Происхождение сыра относится к доисторическим временам: ряд исследователей указывает примерно 8000 год до н. э. как отправную точку развития сыроварения.
В различных странах сформировались собственные традиции и способы изготовления сыра. Так, в Италии широко распространены мягкие сыры с плесенью, тогда как во Франции особой популярностью пользуются преимущественно твердые сорта. Сегодня существует значительное многообразие видов сыра, различающихся по вкусовым характеристикам, аромату, структуре и окраске.
День осведомленности о пингвинах.
Праздник отмечают во всем мире каждый год.
День осведомленности о пингвинах ежегодно отмечается 20 января. Пингвины представляют собой семейство нелетающих морских птиц. В настоящее время к этому семейству относят 18 современных видов.
Ареал обитания пингвинов ограничен акваториями Южного полушария: они встречаются в открытых водах у побережья Антарктиды, Новой Зеландии, южных районов Австралии, в прибрежных зонах Южной Африки, а также вдоль береговой линии Южной Америки — от Фолклендских островов до Перу.
День принятия.
Международный день принятия ежегодно отмечается 20 января. Его символом является инвалидное кресло в форме сердца, разработанное Энни Хопкинс, основательницей движения 3E Love.
Памятная дата учреждена в честь Энни Хопкинс — активистки и защитницы прав людей с ограниченными возможностями, создавшей инициативу 3E Love. В основе ее концепции лежит идея побудить людей принимать себя и окружающих вне зависимости от физических или ментальных особенностей.
Инициатором ежегодного проведения этого дня выступил брат Энни, Стиви Хопкинс, решивший продолжить начинания сестры и распространить принципы движения 3E Love. Дата выбрана неслучайно: 20 января 2009 года Энни Хопкинс умерла от осложнений, возникших после медицинской процедуры.
Православные праздники 20 января 2026.
Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
В этот день в храмах проходят богослужения.
Собор святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня — православный церковный праздник, ежегодно отмечаемый 20 января. Термин «собор» в названии указывает на совместное молитвенное собрание верующих в храме для богослужения в честь Иоанна Крестителя. Празднование установлено в память о пророке Иоанне Предтече, возвестившем пришествие Спасителя — Иисуса Христа.
Согласно церковному преданию, Иоанн родился в семье священника Захарии и его супруги, праведной Елисаветы. С ранних лет он избрал путь строгого подвижничества, удалился в пустыню и вел аскетический образ жизни, питаясь скромной пищей и пребывая в постоянной молитве.
В 13 лет Иоанн вышел на проповедь к народу на берегах реки Иордан, готовя людей к встрече и принятию Спасителя. После Крещения Иисуса Христа он продолжил свое служение, обращаясь к людям с призывом к покаянию и открыто осуждая греховные пороки.
Земной путь пророка завершился мученической кончиной: Иоанн Предтеча обличил царя Ирода за незаконное сожительство с Иродиадой, после чего был заключен в темницу и по приказу правителя казнен посредством усечения головы. В дни, посвященные памяти святого, во всех христианских храмах совершаются богослужения.
Народный праздник 20 января — День Ивана Бражника.
На Руси в этот день устраивали застолье.
В народной традиции 20 января 2026 года отмечается Иванов день, также известный как Иван Бражник. Эта дата связывается с завершением Святок, ожиданием прихода весны, а также с особыми обрядами, направленными на защиту дома и семьи от несчастий.
Согласно поверьям, в этот день следовало «запить зло», чтобы отвести от себя беды и невзгоду. В семьях устраивали угощения с брагой и пивом, однако чрезмерное употребление алкоголя осуждалось: считалось, что излишнее веселье может привести к разорению.
Традиционно на Руси день начинался с посещения храма: верующие отправлялись на богослужение в честь Собора Иоанна Предтечи, после чего дома пили освященную крещенскую воду, полагая, что она поможет сохранить душевное здоровье и благополучие на весь год. Затем семья собиралась за праздничным столом.
Кто родился 20 января.
Андре-Мари Ампер — французский физик, естествоиспытатель и математик, ввел понятие «электрический ток»;Владимир Бехтерев — врач-психиатр, академик, исследовал спинной и головной мозг;Федерико Феллини — итальянский кинорежиссер, лауреат пяти премий «Оскар»;Дэвид Линч — американский кинорежиссер, сценарист, художник, актер, лауреат премии «Оскар»;Эван Питерс— американский актер кино и телевидения;Ольга Бузова— российская теле- и радиоведущая, актриса;Омар Си — французский актер;Анастасия Волочкова— российская балерина и танцовщица, заслуженная артистка России.
У кого именины 20 января.
Мужские имена: Афанасий, Василий, Иван, Ян.