День Республики Крым, любителей сыра и пингвинов: что отмечают 20 января 2026

В 1921 году была образована Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика, включенная в состав РСФСР. После окончания Великой Отечественной войны ее статус был понижен до уровня области. В 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев утвердил указ о передаче Крымской области в состав Украинской ССР. В марте 2014 года на полуострове состоялся референдум, по результатам которого, согласно официальным данным, 96% принявших участие в голосовании высказались за вхождение Крыма в состав России.