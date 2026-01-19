В Тюмень приедет итальянский цирк с гусями и утками

Гуси — редкие животные на манеже цирка.
В Тюмень впервые приедет цирк с гусями, утками, козами и морскими сивучами. Информация об этом появилась на официальном сайте учреждения.
«С 24 января впервые в тюменском цирке. Единственный в российском цирке номер с гусями, утками и козочками», — указано в анонсе.
Помимо пернатых артистов, зрителей ждут лошади под руководством итальянской дрессировщицы Майли Монни. В программе также заявлены попугаи ара, а также аттракцион «Игротека» с участием морских сивучей и морского льва.
Кроме того, зрителей ждет номер с хищниками. На манеже выступят тигры и львы под руководством дрессировщика Карлоса Брешани.