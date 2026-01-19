Дирижер эпохи культурной революции: как маэстро Курентзис принес провинциальной Перми мировую славу

Вполне объяснимо, что громкий скандал не остался незамеченным. Широкая общественность тут же подхватила его, начав смаковать все подробности ссоры губернатора с дирижером. Театральная публика разделилась на тех, кто поддержал Решетникова и тех, кто отказывался верить в случившееся. Многие известные журналисты и представители сферы искусства критиковали пермские власти, публично обвиняя их в недальновидности. Телеведущий Владимир Познер называл Курентзиса «выдающимся режиссером», которого руководство Прикамья просто «не поняло». А вот бывший худрук Новосибирского и Михайловского театров, недруг Курентзиса Владимир Кехман придерживался противоположного мнения. Он назвал дирижера «Иудой в театральном мире» и заявил, что тот «вначале ограбил морально и материально» новосибирский, а затем и пермский театры.