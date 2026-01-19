Дирижер эпохи культурной революции: как маэстро Курентзис принес провинциальной Перми мировую славу

Теодор Курентзис полюбился пермской театральной публике.
Двух довольно известных пермякам театральных деятелей — Теодора Курентзиса и Бориса Мильграма — связывает общая история. Оба являются символами так называемой «культурной революции», затеянной пермским экс-губернатором Олегом Чиркуновым. Пока еще действующий худрук «Театра-Театра» Мильграм -последний из команды Чиркунова, кому до недавнего времени удавалось оставаться лояльным действующей в регионе власти. Его коллега, экс-худрук Пермской оперы Курентзис и главный куратор «Дягилевского фестиваля», покинул Пермь со скандалом еще в 2019 году. На фоне вероятного ухода со своего поста Мильграма, URA.RU решило вспомнить, как развивались события вокруг Теодора Курентзиса, оставившего заметный след в культурной жизни Перми.
Как грек стал главным любимцем пермяков.
До переезда в Пермь, в 2011 году, Курентзис уже был знаком искушенной театральной публике. Уроженец Греции дирижировал в Большом театре, являлся участником ряда мировых престижных фестивалей, был худруком в новосибирском театре оперы и балета.
Эдуард Бояков лично обсуждал с Теодором Курентзисом детали переезда в Пермь.
Идея пригласить маэстро на Урал возникла у одного из идеологов культурной революции, создателя фестиваля «Золотая маска» Эдуарда Боякова. Именно он первым провел с дирижером переговоры о переезде на Урал. Курентзис на тот момент уже готовился покинуть Новосибирск, поэтому уговаривать его долго не пришлось. Он согласился стать новым худруком Пермской оперы, но при условии, что вместе с ним будет работать его коллектив MusicAeterna, а в обозримом будущем власти построят для музыканта и новую сцену театра.
Сама идея назначить Курентзиса худруком Пермского театра оперы и балета имени Чайковского вполне укладывалось в концепцию культурной революции, затеянной Чиркуновым. По его замыслу, именно новая культурная среда могла бы придать провинциальной Перми новый импульс в развитии. «Может быть, инвестиции в культурную среду — самый малозатратный и самый эффективный инструмент для создания у человека ощущения того, что он живет в правильном месте», — рассуждал тогдашний губернатор. Чиркунов против строительства нового театра не возражал и даже представил на суд широкой публике проект здания.
Пермская театральная тусовка приняла нового руководителя одного из лучших театров страны прохладно. Но, за его нестандартный подход к работе с классической музыкой, казалось, готова была простить маэстро даже приглашенного им за немыслимый по тем временам гонорар чилийского флейтиста. А представленный в 2012 году Курентзисом в новом формате «Дягилевский фестиваль» если не произвел фурор, то точно был принят любителями оперной музыки с большим интересом. Билеты на спектакли и концерты раскупались в считанные минуты. В Пермь потянулся столичный бомонд и олигархи.
«Атака на терпение» или почему Курентзису не удалось победить бюрократов во власти?
Олег Чиркунов (справа) запомнился пермякам как губернатор, затеявший культурную революцию.
Планы Курентзиса начали рушиться с уходом в 2012 году со своего поста губернатора Чиркунова. Отношения с пришедшим на его место губернатором-варягом Виктором Басаргиным у маэстро явно не задались. Дирижер терпеливо ждал новый театр несколько лет, но он все не появлялся. В 2017 году маэстро поставил ультиматум: если к 2020 году край не построит для его труппы театральную сцену, то на Урале Курентзиса больше не увидят.
С откровенным непониманием дирижер сталкивался даже в ключевом для него ведомстве — краевом министерстве культуры. «Атака на терпение» — так Курентзис называл аудит, который устроил маэстро тогдашний министр культуры Вячеслав Торчинский. Курентзис сетовал на то, что Торчинский требует от него летать на гастроли в Зальцбург за свой счет, согласовывать с минкультом выступления и зарабатывать больше денег для края.
Надежда на то, что пермяки все-таки увидят новую сцену Оперного, а Курентзис надолго задержится на Урале, забрезжила вновь в 2017 году с приходом в край губернатора-технокрада Максима Решетникова. Еще будучи в статусе «и.о.» главы региона Решетников заверил: его взгляды на строительство новой сцены театра полностью совпадают со взглядами Курентзиса. Однако, спустя всего два года после этого, отношениях двух персоналий дали трещину и вылились в громкий скандал с переездом Курентзиса из Перми в Санкт-Петербург.
Новую сцену Пермский театр оперы и билета имени П. И. Чайковского не увидел ни при Курентзисе, ни без него.
Вся театральная тусовка тут же бросилась обсуждать главный вопрос: почему власть даже не попыталась оставить статусного дирижера в Перми? Ответ на него давали идеологи пермской культурной революции: все тот же Бояков и скандальный галерист, основатель музея современного искусства PERMM Марат Гельман*. По мнению Боякова отъезд Курентзиса был неизбежен и связан с тем, что в столице Прикамья «культурная среда испортилась». Гельман же считал, что современные управленцы просто не поняли, как работать с доставшимся им наследством, «профукав его».
Как российская и мировая общественность отреагировала на скандал?
Вполне объяснимо, что громкий скандал не остался незамеченным. Широкая общественность тут же подхватила его, начав смаковать все подробности ссоры губернатора с дирижером. Театральная публика разделилась на тех, кто поддержал Решетникова и тех, кто отказывался верить в случившееся. Многие известные журналисты и представители сферы искусства критиковали пермские власти, публично обвиняя их в недальновидности. Телеведущий Владимир Познер называл Курентзиса «выдающимся режиссером», которого руководство Прикамья просто «не поняло». А вот бывший худрук Новосибирского и Михайловского театров, недруг Курентзиса Владимир Кехман придерживался противоположного мнения. Он назвал дирижера «Иудой в театральном мире» и заявил, что тот «вначале ограбил морально и материально» новосибирский, а затем и пермский театры.
Максим Решетников не стал удерживать дирижера в Перми.
Сам Решетников от скандала отстранился и не давал никаких произошедшему оценок почти два месяца. Высказаться публично пермскому губернатору все же пришлось: во время одного из прямых эфиров он дал ответ на вопрос о дальнейшей судьбе театра без Курентзиса. Решетников признал, что Пермская опера вступила в «непростой период». Однако тут же добавил ложку меда в бочку дегтя, пообещав в очередной раз, что новая сцена у театра обязательно будет.
Почему мировая известность вернулась в Пермь?
После разразившейся драмы Курентзиса не стал сжигать все мосты, продолжая готовить «Дягилевский фестиваль» даже в условиях пандемии. Убедить маэстро забыть все обиды и остаться в культурной жизни Перми удалось в 2020 году новому губернатору Дмитрию Махонину. Курентзис пообещал, что не бросит пермяков и обязательно привезет в край лучшие театральные коллективы. И слово свое сдержал. Совместно с Пермской оперой он представил ставший впоследствии ежегодным проект международного фестиваля «Дягилев +». Сейчас маэстро продолжает сотрудничать с Пермским краем. Под его руководством проходит «большой» «Дягилевский фестиваль». В одном из своих интервью Курентзис признался, что скучает по своему дому в Перми и мечтает когда-нибудь вернуться.
*Марат Гельман признан иноагентом, внесен Роскомнадзором в перечень террористов и экстремистов.