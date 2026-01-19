Руководителем пресс-службы КАМАЗа стал Эрик Хайруллин

Возглавлявший прежде пресс-службу автогиганта Олег Афанасьев в декабре прошлого, 2025 года занял пост руководителя аппарата генерального директора ПАО «КАМАЗ».
Эрик Альфредович Хайруллин родился 10 июня 1975 года. В 1996 году окончил Камский государственный политехнический институт по специальности «Менеджмент», в 2004-м — Казанский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 1996 по 2010 год работал заместителем директора, выпускающим редактором, а затем главным редактором газеты «Вечерние Челны».
С 2010 по 2014 год Хайруллин работал пресс-атташе гоночной команды «КАМАЗ-мастер», а с 2014-го по 2025-й — начальником отдела маркетинга, заместителем директора по маркетингу, заместителем директора по маркетингу и PR-коммуникациям НП «КАМАЗ-Автоспорт».
В сентябре 2024 года Эрик Хайруллин стал директором визит-центра КАМАЗа. После нового назначения он продолжит работу на этой позиции по совместительству, уточнили в компании.