Руководителем пресс-службы КАМАЗа стал Эрик Хайруллин

Эрик Альфредович Хайруллин родился 10 июня 1975 года. В 1996 году окончил Камский государственный политехнический институт по специальности «Менеджмент», в 2004-м — Казанский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 1996 по 2010 год работал заместителем директора, выпускающим редактором, а затем главным редактором газеты «Вечерние Челны».