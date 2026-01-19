В Серове назначили временного главу города

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил временного главу Серова. Его представили депутатам администрации города на расширенном аппаратном совещании.
— Временно исполняющим полномочия главы Серовского муниципального округа Свердловской области с 16 января 2026 года назначен Вовяков Александр Владимирович, — говорится на сайте администрации Серова.
Напомним, что бывшего мэра города Василия Сизикова отправили в отставку по решению суда. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, бывший градоначальник в период с 2021 по 2023 годы предоставлял недостоверные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и указанные сведения о своей супруге и детях.
В сентябре 2025 года Василия Сизикова уже лишали полномочий, однако решение удалось обжаловать.
Василий Сизиков возглавлял Серов с 2018 года. В августе 2023 года на внеочередном заседании думы депутата назначили на второй срок.