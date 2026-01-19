В Серове назначили временного главу города

Напомним, что бывшего мэра города Василия Сизикова отправили в отставку по решению суда. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, бывший градоначальник в период с 2021 по 2023 годы предоставлял недостоверные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и указанные сведения о своей супруге и детях.