Под Ростовом нашли загадочную гильзу времен Великой Отечественной войны

В Каменском районе Ростовской области во время раскопок обнаружили неглубокую воронку с предметами времен Великой Отечественной войны. О находках в соцсетях рассказали представители поискового отряда «Память».
Первым из промерзшего грунта на поверхность подняли немецкий котелок, на его крышке кто-то выцарапал букву «В». Рядом были полевая звезда солдата Красной Армии и предмет, напоминающий немецкий механический карандаш с остатками грифеля. Там же поисковики нашли несколько советских пуговиц и почти полностью разрушенную временем гильзу от противотанкового ружья.
Гильзу решили забрать на исследование, в итоге во время мойки выяснилось внутри предмета нашли свернутую бумагу. Листы были старыми, пожелтевшими, текст едва просматривался. Для отряда это был первый подобный опыт. Работали с предельной осторожностью. Процесс занял почти 3 часа.
— Надеялись на письмо из прошлого, но оказалось иначе: внутри были два листа из книги (похоже по геометрии). Почему эти листы оказались в гильзе, остается загадкой. Самая вероятная версия: бумагу берегли от влаги и использовали для самокруток, — предположили поисковики.