Под Ростовом нашли загадочную гильзу времен Великой Отечественной войны

Первым из промерзшего грунта на поверхность подняли немецкий котелок, на его крышке кто-то выцарапал букву «В». Рядом были полевая звезда солдата Красной Армии и предмет, напоминающий немецкий механический карандаш с остатками грифеля. Там же поисковики нашли несколько советских пуговиц и почти полностью разрушенную временем гильзу от противотанкового ружья.