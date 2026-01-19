Орбакайте едва не упала в водопад во время съёмки видео на Ямайке

Певица Кристина Орбакайте написала, что провела праздник Крещения на Ямайке, и опубликовала два ролика, во время съёмки одного из них артистка едва не упала в водопад.
«И вот, впервые на Ямайке», — написала она на своей странице в социальной сети Instagram*.
Обе видеозаписи сделал супруг певицы Михаил Земцов. На первом ролике можно увидеть, как Орбакайте, одетая в яркое пёстрое платье, спускается к пустынному пляжу у моря и смотрит вдаль.
На другой видеозаписи запечатлено, как артистка стоит на камнях, позируя в белом наряде возле водопада. Внезапно она потеряла равновесие, но смогла устоять и не упасть в воду.
Напомним, в мае Кристину Орбакайте засняли во время прогулки вместе с её матерью, певицей Аллой Пугачевой. Они находились на набережной города Лимасол на Кипре.
Ролик опубликовала блогер из Минска Виктория Залесская. Вместе с Орбакайте также гуляли Земцов и их дочь.
В августе стало известно, что старший сын Орбакайте, певец Никита Пресняков, разводится с Алёной Красновой. При этом долгое время пара не комментировала отношения между ними. Также сообщалось, что Краснова покинула США и вернулась к своей семье в Москву.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.