Трамп пригласил Токаева в «Совет мира» по сектору Газа

Американский лидер Дональд Трамп пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева войти в состав «Совета мира». Об этом в понедельник, 19 января, заявил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.
— Да, президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав «Совета мира», а Казахстану стать одним из государств-учредителей, — цитирует его Tengrinews.
Он добавил, что Токаев в ответ отправил письмо на имя главы Белого дома. В нем казахстанский политик выразил искреннюю благодарность и подтвердил согласие войти в состав нового объединения.
Желдибай пояснил, что казахстанская сторона ранее не делала публичных заявлений по этому поводу, сочтя неэтичным опережать объявление администрации Трампа.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также принял предложение президента США войти в состав «Совета мира», который займется вопросами управления сектором Газа.
О создании совета Трамп объявил 16 января. Американский политик подчеркнул, что формирование контрольного органа является ключевым элементом второго этапа плана Белого дома по урегулированию конфликта.