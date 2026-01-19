Олимпийская чемпионка Сотникова родила второго ребенка

Фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова родила второго ребенка. Она поделилась новостью в Instagram*.
«На свет появился новый прекрасный человечек! 09.01.2026. Теперь в нашей семье двое ангелочков! Это самое главное событие, которое подводит итог моему 2025-му и дарит невероятное начало 2026-му», — написала спортсменка, не называя пол новорожденного.
Она также опубликовала видео с фотосессии в состоянии беременности — с обнаженным животом.
Ранее сообщалось, что футболист, в прошлом выступавший за сборную России, Александр Кержаков в четвертый раз стал отцом.
* Владелица соцсети, американская компания Meta, признана в России запрещенной экстремистской организацией.