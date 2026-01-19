Боец Иннокентий Убогонов из Баяндаевского района героически погиб в зоне СВО

Боец Иннокентий Убогонов из Баяндаевского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Как сообщается в местном телеграм-канале, Иннокентий родился 21 октября 1982 года. В 2000 году после окончания школы отправился служить в армию. Стал участником контртеррористической операции на Северном Кавказе.
— Иннокентий навсегда останется в памяти родных и близких как любящий сын, племянник, надёжный брат и друг, — подчеркнули в уведомлении.
21 сентября 2022 года в рамках частичной мобилизации его призвали в зону СВО. Спустя три года — 26 октября 2025 года Иннокентия Убогонова не стало. Близкие и друзья смогут проститься со своим героем 20 января в 14:00 в деревне Ныгей.
