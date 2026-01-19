Боец Иннокентий Убогонов из Баяндаевского района героически погиб в зоне СВО

21 сентября 2022 года в рамках частичной мобилизации его призвали в зону СВО. Спустя три года — 26 октября 2025 года Иннокентия Убогонова не стало. Близкие и друзья смогут проститься со своим героем 20 января в 14:00 в деревне Ныгей.