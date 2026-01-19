В поврежденной БПЛА воронежской православной гимназии возобновились занятия

Учащиеся воронежской православной гимназии утром 19 января вернулись за парты. В здании, пострадавшем от массированной атаки БПЛА на город 10 января, завершились ремонтно-восстановительные работы. До этого неделю ребята учились дистанционно.
Напомним, ранее директор учебного заведения Марина Шахова рассказала «Комсомолке», что в результате падения обломков БПЛА в здании были повреждены фасад, окна, крыша и система отопления.
В момент атаки в гимназии находился только сторож, он не пострадал.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше