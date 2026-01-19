Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Через Челябинскую область не пропустили 20 тонн китайских мандаринов

В итоге машина с цитрусовыми под контролем возвращена на территорию сопредельного государства.

Источник: Freepik

Через Челябинскую область не пропустили 20 тонн китайский мандаринов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в ночь на 19 января в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугристое» (Троицкий округ).

По данным Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, транспортное средство с 20 тоннами китайских мандаринов следовало из Казахстана.

«Причиной запрета ввоза стало несоответствие данных: в фитосанитарном сертификате указано, что цитрусовые следуют на разгрузку в Пермь, а в сопроводительных транспортных (перевозочных) документах указан Челябинск. Данные в маркировке должны совпадать с информацией, указанной в товаро-сопроводительных документах и фитосанитарном сертификате», — говорится в комментарии.

В итоге машина с цитрусовыми под контролем возвращена на территорию сопредельного государства.