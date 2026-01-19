Через Челябинскую область не пропустили 20 тонн китайских мандаринов

Через Челябинскую область не пропустили 20 тонн китайский мандаринов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло в ночь на 19 января в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугристое» (Троицкий округ).
По данным Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, транспортное средство с 20 тоннами китайских мандаринов следовало из Казахстана.
«Причиной запрета ввоза стало несоответствие данных: в фитосанитарном сертификате указано, что цитрусовые следуют на разгрузку в Пермь, а в сопроводительных транспортных (перевозочных) документах указан Челябинск. Данные в маркировке должны совпадать с информацией, указанной в товаро-сопроводительных документах и фитосанитарном сертификате», — говорится в комментарии.
В итоге машина с цитрусовыми под контролем возвращена на территорию сопредельного государства.