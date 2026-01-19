В России предложили лишать прав за ксенон и мигающие стоп-сигналы: чем они опасны

В России предложили начать лишать водительских прав за установку ксеноновых фар и мигающих стоп-сигналов. С соответствующей инициативой к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обратился глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин, сообщает Telegram-канал Shot.
По словам Шапарина, яркий свет ксеноновых фар слепит других водителей. Это приводит к росту количества аварий на дорогах, создавая опасность для всех участников движения.
Также в письме предлагается ужесточить наказание за установку глушителей без катализаторов. Такие устройства увеличивают шум и количество вредных выбросов, загрязняя окружающую среду.
Национальный автомобильный союз считает, что нынешний штраф в 500 рублей за подобные нарушения слишком мал. В организации предлагают либо поднять сумму штрафа до 30 тысяч рублей, либо ввести лишение прав.
Ранее сообщалось, что водителям старше 65 лет в России пока не грозит автоматическое лишение прав по возрасту. Им будет необходимо проходить расширенный медицинский осмотр для подтверждения своей способности управлять автомобилем.