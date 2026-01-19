Ричмонд
Облако плазмы от Солнца ударит по магнитосфере во вторник

На Солнце произошел крупный выброс плазмы, направленный точно на Землю.

Источник: Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики РАН сообщили о крупном выбросе плазмы на Солнце, направленном на Землю.

По ранним данным с коронографа CCOR-1, подтверждённым основным мировым солнечным коронографом LASCO, произошла вспышка X1.95, сопровождавшаяся выбросом плазмы в сторону Земли. Ожидается, что плазменное облако достигнет Земли во вторник в полдень по московскому времени.

Учёные предупреждают, что момент удара по Земле вызовет сильные геомагнитные возмущения до уровня G4. Вероятность магнитных бурь наивысшего, 5-го уровня, оценивается в 10%. В ночь на среду можно будет наблюдать особенно яркие полярные сияния, которые, предположительно, будут видны почти по всей территории страны.