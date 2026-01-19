Алексей Текслер представил уникальные издания об истории Южного Урала XVIII века

В Челябинске презентовали два фундаментальных исторических издания, подготовленных по проекту «Документальное наследие Южного Урала: возвращая забытое». Он реализуется по инициативе губернатора Алексея Текслера и посвящен развитию архивного дела и сохранению культурно-исторического наследия области.
Новые книги — сборник «Исетская провинция в документах Российского государственного архива древних актов: Южный Урал и Зауралье в XVIII веке» и комплект карт. Издания подготовлены Объединенным государственным архивом Челябинской области.
— История должна быть популярна не только как наука, — отметил Алексей Текслер. — У нас тысячи специалистов, которые способны через современные форматы заинтересовать людей и научить молодежь правильно оценивать источники.
Сборник содержит более 200 документов за 1729−1781 годы о самых разных аспектах жизни Исетской провинции: от государственного управления и основания населенных пунктов до военной службы, экономики и повседневного быта. Комплект из 25 карт и планов наглядно иллюстрирует процесс освоения Южного Урала.