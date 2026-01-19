Судебные приставы приехали к дому Долиной: артистку начали выселять из квартиры

Как ранее писал KP.RU, Лариса Долина на зимних каникулах решила отдохнуть с семьей за границей, так и не передав ключи от квартиры Лурье. Певица заявила, что разберется с жилищным делом не раньше 20 января. Хотя изначально называлась дата 10 января. При этом известно, что суд не предоставлял ей никаких отсрочек — решение о выселении вступило в силу сразу же.