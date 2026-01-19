Судебные приставы приехали к дому Долиной: артистку начали выселять из квартиры

Народную артистку РФ, певицу Ларису Долину начали принудительно выселять из квартиры, расположенной в московском районе Хамовники. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
«Принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках началось. Судебные приставы уже приехали на адрес, чтобы передать ключи Полине Лурье», — указано в публикации.
Согласно сведениям канала, адвокат Лурье тоже уже находится на месте. Туда она прибыла с целью забрать ключи от жилья. Однако сама Долина пока так и не объявилась, чтобы передать собственную квартиру покупательнице.
Как ранее писал KP.RU, Лариса Долина на зимних каникулах решила отдохнуть с семьей за границей, так и не передав ключи от квартиры Лурье. Певица заявила, что разберется с жилищным делом не раньше 20 января. Хотя изначально называлась дата 10 января. При этом известно, что суд не предоставлял ей никаких отсрочек — решение о выселении вступило в силу сразу же.