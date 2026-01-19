Ричмонд
Власти обещали поднять температуру теплоснабжения в Минске за пару часов, заявив о переходе на резервные источники теплоснабжения из-за порыва теплотрассы 19 января

Власти обещали поднять температуру теплоснабжения в Минске за пару часов.

Источник: Комсомольская правда

В Мингорисполкоме прокомментировали ситуацию с порывом теплотрассы, из-за чего в Минске возникли проблемы с подачей тепла и горячей воды. Затронуты Фрунзенский, Московский, Центральный, Советский и Октябрьский районы, о чем ранее писала «Комсомолка».

В Мингорисполкоме около 10.00 утра сообщили, что повреждение тепломагистрали удалось локализовать, специалисты устанавливают причины. И в то же время осуществляется переход на резервные источники теплоснабжения.

— Осуществляется переход на резервные источники теплоснабжения в районах Минска, где произошло снижение температуры после повреждения тепломагистрали, — прокомментировал замначальника управления — начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Андрей Садовский.

Чиновник обратил внимание, что порыв произошел без отключения потребителей. После перехода на резервные источники температура теплоносителя в системе поднимается. Среди причин произошедшего Садовский назвал повышенную нагрузку на теплопровод из-за высокой температуры теплоносителя и сильных морозов.

Представитель Мингорисполкома сказал, что температуру теплоснабжения поднимут в Минске за пару часов.

Ранее синоптики сказали, что в Беларуси похолодает до −28 на Крещение 19 января: «Антициклон в арктической воздушной массе».

Также ученые сказали о сильных магнитных бурях на 20 января: «Выброс солнечной плазмы направляется фронтально к Земле».