Власти обещали поднять температуру теплоснабжения в Минске за пару часов, заявив о переходе на резервные источники теплоснабжения из-за порыва теплотрассы 19 января

В Мингорисполкоме прокомментировали ситуацию с порывом теплотрассы, из-за чего в Минске возникли проблемы с подачей тепла и горячей воды. Затронуты Фрунзенский, Московский, Центральный, Советский и Октябрьский районы, о чем ранее писала «Комсомолка».
В Мингорисполкоме около 10.00 утра сообщили, что повреждение тепломагистрали удалось локализовать, специалисты устанавливают причины. И в то же время осуществляется переход на резервные источники теплоснабжения.
— Осуществляется переход на резервные источники теплоснабжения в районах Минска, где произошло снижение температуры после повреждения тепломагистрали, — прокомментировал замначальника управления — начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Андрей Садовский.
Чиновник обратил внимание, что порыв произошел без отключения потребителей. После перехода на резервные источники температура теплоносителя в системе поднимается. Среди причин произошедшего Садовский назвал повышенную нагрузку на теплопровод из-за высокой температуры теплоносителя и сильных морозов.
Представитель Мингорисполкома сказал, что температуру теплоснабжения поднимут в Минске за пару часов.
