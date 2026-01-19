Власти обещали поднять температуру теплоснабжения в Минске за пару часов, заявив о переходе на резервные источники теплоснабжения из-за порыва теплотрассы 19 января

В Мингорисполкоме прокомментировали ситуацию с порывом теплотрассы, из-за чего в Минске возникли проблемы с подачей тепла и горячей воды. Затронуты Фрунзенский, Московский, Центральный, Советский и Октябрьский районы, о чем ранее писала «Комсомолка».